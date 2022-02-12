الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 شباط 2022 ساعة 19:39

"حماس" تندد بوقف مجلس شورى الدولة في لبنان قرار وزير العمل بشأن عمل اللاجئين

"حماس" تندد بوقف مجلس شورى الدولة في لبنان قرار وزير العمل بشأن عمل اللاجئين
وشددت الحركة، في بيان، على أنّ "قرار وزير العمل وأي جهد يصب في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتمكينهم من العيش بكرامة، هو جهد مشكور ومطلوب، ولا يمكن أن يسهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين، المرفوض قطعاً منهم قبل أن يكون مرفوضاً من أشقائنا اللبنانيين".

وطالبت الحركة "الحكومة اللبنانية ومختلف المرجعيات في البلد الشقيق، بالضغط باتجاه التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، وبإنصاف اللاجئين الفلسطينيين عبر منحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية"، شاكراً "لوزير العمل خطوته الأخوية التي تعبر عن مدى عمق العلاقة بين الشعبين".

وفي وقت سابق، أوقف مجلس شورى الدولة اللبنانية تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرت باللبنانيين فقط.

وأعلن رئيس "الرابطة المارونية"، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الذي تقدّم بطلب طعن في القرار، أنّ مجلس شورى الدولة أصدر قراراً يحمل الرقم 93 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/أكتوبر، لـ"تجاوزه حد السلطة".

ولفت أبي نصر، في بيان، إلى أنّ قرار مجلس الشورى "اعتبر أنّ المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبيّن له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه، أنّ شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنّه تبيّن للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة".

وكان وزير العمل اللبناني قال للوكالات في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنّ "تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مشيراً إلى أنّ "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".
مصدر : وكالات
رقم : 978614
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني
علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني
كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي
كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي
12 شباط 2022
العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة
العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة
12 شباط 2022
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
12 شباط 2022
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
12 شباط 2022
الكيان الصهيوني يبيع الوهم للنظام الإماراتي
الكيان الصهيوني يبيع الوهم للنظام الإماراتي
12 شباط 2022
في الذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الإسلامية.. لا سهام في كنانة أمريكا
في الذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الإسلامية.. لا سهام في كنانة أمريكا
12 شباط 2022
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
11 شباط 2022
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
11 شباط 2022
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
11 شباط 2022
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
11 شباط 2022
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
11 شباط 2022
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
11 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان