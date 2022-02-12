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السبت 12 شباط 2022 ساعة 19:51

البرلمان اليمني يبارك عمليات الرد على دول تحالف العدوان

البرلمان اليمني يبارك عمليات الرد على دول تحالف العدوان
وبارك نواب الشعب العمليات التي نفذتها القوات المسلحة في عمق العدو رداً على استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر المروعة وجرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني وأطفاله ومقدراته وبنيته التحتية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وأشاروا إلى أن العمليات في عمق العدو، يأتي رداً على استمرار الحصار ومنع تحالف العدوان من دخول سفن الوقود والغذاء والدواء إلى الموانئ اليمنية في مدينة الحديدة فضلاً عن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين والعائدين والمرضى، ما ضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، أهمية مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على الآثار الكارثية المترتبة على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته منذ ما يقارب سبع سنوات.

وخلال الجلسة بارك نواب الشعب نتائج اللقاء الذي تم بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لحماية الجبهة الداخلية، وتعزيز مسيرة الصمود والثبات، في دعم الجبهات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته.

واعتبروا نتائج اللقاء رسالة لسد أفواه المنافقين والمرجفين في الداخل والخارج ولكل أعداء اليمن الواهمين بتمزيق الصف الوطني والتفريط بالسيادة الوطنية.

وأكد نواب الشعب أهمية توجيه الدعوة للشرفاء والأخذ بأيديهم في تعزيز الصمود وبما يواكب حجم التضحيات الكبيرة التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ورجال القبائل الأحرار في مختلف الجبهات دفاعاً عن السيادة اليمنية.

وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني وتحقيق المزيد من الانتصارات لاستعادة ما تبقى من الأراضي والجزر والمياه اليمنية حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين.
رقم : 978619
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