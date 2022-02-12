الثورة الاسلامية الايرانية حية في عيون العالم العربي

وفي هذا الصدد اصدر ائتلاف 14 فبرايرالبحريني بيان تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.



شكّل فبراير من العام 1979 بداية لتاريخ جديد غيّر المعادلات، ليس على صعيد المنطقة فقط، بل العالم أجمع، حين صدمت دول الاستكبار بتهاوي أحد أركان قوّتها الذي لم يكن يومًا لتظنّ أنّه سيزول وهو شاه إيران، وذلك على يد مفجّر ثورة الحقّ الإمام الراحل الخمينيّ «قدّه»، الذي ما إن وطئت قدماه الجمهوريّة الإسلاميّة بعد تهجير قسريّ لمدّة 15 عامًا حتى امتدّت شرارة ثورته لتعمّ المنطقة المستضعفة كلّها.



لقد وضعت هذه الثورة الربانيّة أسس الانتصار: من القيادة الحكيمة إلى الشعب الصابر والصامد والمثابر والمضحّي، والمؤمن بيقين النصر، فأينما وجدت هذه الأسس سيكتب الله الانتصار المؤزر.



في الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلاميّة نتقدّم في ائتلاف ثورة 14 فبراير بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام وليّ أمر المسلمين الإمام السيّد القائد الخامنئي، وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة وشعبها الأبيّ، وسائر الأحرار في العالم ودول محور المقاومة كافة، ونؤكّد أنّ هذه الثورة بدأت لتستمرّ وتتخذ طابع العالميّة؛ الحقّ في مواجهة الشرّ، المقاومة في مواجهة الاستكبار، فهذا الاستكبار الذي مرّغ صمودُ الإمام الراحل الخمينيّ أنفَه في التراب، لا يزال يرتعب من ذكر اسمه الذي سيرتبط دومًا بهذا الانتصار التاريخيّ.



من جانبه هنأ تحالف الفتح العراقي بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، مشيرا الى أن الثورة احدثت التحول السياسي والاجتماعي والفكري الكبير في وعي الشعوب العربية والاسلامية خصوصا وعي العراقيين بالثورة سيما وان روح الثورة تشكلت في العراق.



وقال التحالف في بيان، إنه "في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية نستعيد ايام الحرية والشهداء ولهيب الشارع وتفجر الوعي الرسالي وهو يتدفق اسلاما على الارض وروحا حسينية تتحرك بالثورة وخمينيا حكيما يقود الثورة من المنفى ويتزعم الملايين بصوته المحمدي الاصيل".



وأضاف البيان أنه "في هذه الثورة يتجلى الاخلاص رسالة للحرية وتسامى روح الله قيادة في الامة وكانت عودته المباركة من منفاه بداية عهد اسلامي جديد . ان الاسلام يقود الحياة وان الشريعة الاسلامية هي الحل"، مشيرا الى أنه "مع روح الله الموسوي تفجرت ثورات اسلامية في كل مكان ووصلت اهتزازات هذا المشروع الاسلامي الحضاري المقاوم الى اسرائيل وستبقى عبارة مناحيم بيكن التي قال فيها "ان انتصار الثورة الايرانية زلزال ستصلنا هزاته" درسا قاسيا لتل ابيب بظهور المارد الاسلامي الخميني نصيرا للشعب الفلسطيني ومحورا لحرية بيت الاقصى".



وإلى لبنان فقد أشاد “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان بمواقف إيران تجاه بلاده في ظروف تخلى الجميع عن لبنان.



ولفت المفتي بمناسبة ذكرى إنتصار الثورة الاسلامية في إيران، الى أنه “لا يسعنا بمناسبة عيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا التأكيد على الشراكة اللبنانية الإيرانية التي بدأت بالدعم اللامحدود للمقاومة لإخراج الإسرائيلي من لبنان، والتي واكبت لبنان بكل محطاته المفصلية، والتي كانت وما زالت تقدم عروض الإنقاذ والبنية التحتية وفتح الأسواق بلا حدود”.



وأضاف المفتي قبلان السبت "لن ننسى لطهران أنها دعمت يوم تخلى الجميع".



وصرح: "اليوم ثقل لبنان بميزان المنطقة يعود مباشرة للدعم الذي حول المقاومة مركز ثقل حماية لبنان ومؤثرا رئيسيا بميزان المنطقة وخريطتها".



وتابع: بعد أن جربنا الأمركة طويلا، والتي انتهت بكشف لبنان عن أسوأ تفليسة تاريخية، أتمنى على السلطة السياسية في لبنان أن تملك حرص طهران على لبنان، وسنرى أي لبنان سنكون”.



وبدوره هنأ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الجمهورية الاسلامية الإيرانية رئاسةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الزكني ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، من خلال برقية بعثها إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.



وقال بحر في رسالته: "نحن إذ نهديكم باسم شعبنا الفلسطيني أصدق التهاني بهذه المناسبة، لنغتنم الفرصة لتثمين الدور التاريخي المُشرّف للجمهورية الإيرانية الشقيقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".



وأضاف: "كما نشيد بمُساندة إيران الشقيقة قيادةً وشعبًا لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".



وأكد بحر عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والإيراني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية الإيرانية الشقيقة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والنهضة والرخاء.