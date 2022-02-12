رئيسي: لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين

واعتبر الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال تفقده محافظة إيلام ولقاء بحشد من أسر الشهداء والمضحين الذين سقطوا جراء غارات لطيران النظام الصدامي على ملعب في هذه المحافظة اليوم السبت اعتبر ايلام من بين المحافظات التي كان لها حصة كبيرة في الدفاع عن البلاد والنظام والثورة الاسلامية.



وقال الرئيسى: "ابناء هذه المحافظة قد ادوا ما باعناقهم ازاء الثورة وقد شهد الشعب الايراني دوما ما قدموه من تضحيات وصمود بوجه الاعداء ".



وقال رئيس الجمهورية ان بعض محافظات البلاد ربما لم تكن في طليعة المعركة ضد العدو اثناء الدفاع المقدس لكنها تعرضت دوما للهجمات وأضاف: "في ذلك الوقت كان مكان مهمتي في محافظة همدان ، وفي بعض الأحيان عندما كنا نذهب مع بعض الاصدقاء الى إيلام ، كنا نشهد ان المواطنين لم يغادروا المدينة رغم القصف العنيف للعدو".



واعرب رئيسي عن شكره وتقديره لقائد الثورة الاسلامية لإحيائه ذكرى شهداء قصف ملعب جوار في إيلام ، مؤكداً أن "إقامة تلك المباراة عام 1986 كان علامة على مقاومة أبناء محافظة ايلام وصمودهم لأنهم برهنوا من خلال ذلك انهم يتركوا الساحة أبدًا.



واعتبر رئيس الجمهورية قصف ملعب رياضي بانه دليل على منتهى سقوط العدو وقال: يجب "شرح" هذه الحادثة للشباب والرياضيين حتى يسجلها التاريخ وتخلد هذه الحادثة في ذاكرة الشعوب الحرة في العالم .



وشدد آية الله رئيسي على ضرورة الاهتمام بتوصيات قائد الثورة الاسلامية في مجال "جهاد التبيين" ، مشيراً إلى أن "من واجب الجميع ، وخاصة أصحاب المنابر والفنانين ، تنوير المواطنين في سياق جهاد التبيين . وقال لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين .