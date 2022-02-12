آخر مستجدات المفاوضات النووية في فيينا

واستؤنفت مفاوضات إلغاء الحظر منذ یوم الثلاثاء في فيينا ويركز الفريق الايراني المفاوض على موضوعي "التحقيق من اجراءات واشنطن" و"الضمانات" وصولا الى اتفاق مستديم يمكن التعويل عليه.



واستمرت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا امس الجمعة بعقد اجتماع على مستوى الخبراء في اطار فريق عمل وافاد مصدر في فيينا ان اجتماع الخبراء الايرانيين والدول الاعضاء في مجموعة 1+ 4 بدأت امس الجمعة في فندق كوبورغ في فيينا في اطار فريق عمل الغاء الحظر.



وفي هذا الصدد قال ممثل روسيا في المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل اوليانوف انه التقى مبعوث اميركا الخاص بايران روبرت مالي وتباحث معه حول الاتفاق النووي ووصف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع تويتر امس الجمعة اللقاء بانه كان مفيدا للغاية،واضاف: إننا نحرز تقدما بالتأكيد في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.



علما ان الفريق الايراني المفاوض، اعلن منذ بدء المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، انه سيحضر هذه المباحثات بكل حزم ليضمن مصالح الشعب الايراني؛ مؤكدا انه لو ازدادت الاطراف الاخرى عزما على رفع الحظر وقبول الاليات والمبادرات التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الايرانية، سيسهم ذلك في تقليص فترة التوصل الى الاتفاق المطلوب.



ويرى المراقبون انه مع افتراض التوصل الى اتفاق محتمل عبر المفاوضات الجارية بفيينا، ينبغي تحديد فترة زمنية تجريبية للتحقق من الضمانات التي سيقدمها الغربيون بشأن تنفيذ التعهدات المنصوصة عليهم.



في السياق نفسه، كان وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، قد صرح : ان من اهم القضايا بالنسبة الينا، هو بلوغ مرحلة يتم فيها، اولا- بيع النفط الايراني بسهولة من دون اي عراقيل، وثانيا – توديع عائدات النقد الاجنبي (المترتبة على تصدير الخام) في حسابات ايران المصرفية مع امكانية الانتفاع من كافة المزايا الاقتصادية ذات الصلة.



من جانبه كتب سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا، ستيفن كليمنت، في تغریدته علی تویتر : تستمر المشاورات المكثفة نظرا إلى أهمية الوقت وهدفنا هو ضمان التنفيذ الكامل لجميع جوانب الاتفاق النووي.



وتشارک الولايات المتحدة في مفاوضات فيينا دون أي مبادرة أو نوايا حسنة ولجأت إلى تكتيكات تافهة لتحقيق اغراضها وتحاول رمي الكرة في ملعب إيران.



و أقر المشاركون في عملية التفاوض،إن إيران أخذت زمام المبادرة في هذه الجولة من المفاوضات لكن الولايات المتحدة تنفي تفوق إيران فيها.



واعتمدت الولايات المتحدة استراتيجية واضحة لاثارة الاجواء منذ بداية المفاوضات، وتسعی وراء الضغط على الفريق الإيراني لفرض أي اتفاق. لكن إيران تبحث عن اتفاقية مستقرة وذات مصداقية.



وعقد مبعوث أميركي خاص في شؤون إيران روبرت مالي عدة اجتماعات مع مجموعة 4 + 1 حتى الآن ، ولكن، لم يتمكن من اتخاذ تدابير ملموسة للتعويض عن اخطاء الادارة الامریکیة السابقة نظرًا لبعض التطورات والخلافات في الأحزاب السياسية الأمريكية.



وقال مصدر مطلع في فيينا إن الصين وروسيا ، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي ، انتقدوا الولايات المتحدة بسبب ارتباكها وعدم القدرة على اتخاذ قرار سياسي بشأن نتيجة المفاوضات.



وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا حيث أعرب دبلوماسيون غربيون عن آمالهم الكبيرة في إحراز تقدم في الأيام الأخيرة. وفي رسالة على صفحته على تويتر ، ذكر استيفاني الحق كبير المفاوضين البريطانيين ومدير شؤون غرب اسيا وشمال افريقيا أن اجتماعه مع علي باقري كني ، كبير المفاوضين الإيرانيين ، ومورا شهدت مباحثات بناءة .



وكتب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني على تويتر: ان الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر أنه لا توجد وحدة كافية في هذا البلد لاتخاذ قرارات سياسية في مسار دفع مفاوضات فيينا. ولا يمكن لإدارة أمريكا أن تدفع ثمن خلافاتها الداخلية بإضاعة الحقوق القانونية للشعب الإيراني



لا تزال المفاوضات النووية في فيينا جارية، لكن یکتنف الغموض مسار التوصل إلى اتفاق دائم وذي مصداقية. ويجب على واشنطن اتخاذ القرارات السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق جدید. وأن قیامها بأعمال دراماتيكية لاغراض مخططة مسبقا و بهدف الايحاء بان ايران هي مسؤولة عن الوضع الحالي سینعكس سلبیا على عملية التفاوض.



واثبتت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال المفاوضات ارادتها وجديتها للتوصل الى اتفاق جيد وثابت يمكن التعويل عليه، مؤکدة ان اي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي ان يشمل الغاء الحظر والتحقق منه وتقديم ضمانات موثوقة بهذا الشأن.



