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السبت 12 شباط 2022 ساعة 21:05

62 دقيقة بين بايدن وبوتين.. هل تبعد شبح حرب اوكرانيا؟!

62 دقيقة بين بايدن وبوتين.. هل تبعد شبح حرب اوكرانيا؟!
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الرئاسة الأمريكية تأكيدها أن المكالمة استغرقت 62 دقيقة.

وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع ماكرون أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.
مصدر : وكالات
رقم : 978634
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