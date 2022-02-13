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العالم الإسلامي
0
الأحد 13 شباط 2022 ساعة 18:53
تزيين ضريح الإمام علي (ع) بأفخر أنواع الزهور
استعدادا لذكرى ولادة امير المومنين الإمام علي بن أبيطالب عليه السلام قام قسم الزينة والتشجير بتزين ضريح الامام علي علية السلام بباقات من الورد التي تضم افخر واجود و أثمن أنواع الورود .
مصدر :
وكالات
رقم :
978791
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