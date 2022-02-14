حريق دون أضرار بقاعدة عسكرية غرب إيران

وأفادت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة إن "حريقاً إندلع في إحدى القواعد التابعة للقوات المسلحة في محافظة كرمانشاه غرب إيران في ساعة مبكرة من صباح الإثنين".



وأضافت المصادر الإيرانية إن "الحريق الذي اندلع في القاعدة العسكرية كان سببه تخزين المواد القابلة للاشتعال في مستودع كان يخزن فيه زيت محركات ومواد قابلة للاشتعال في إحدى القواعد التابعة للحرس الثوري".



ونقل الموقع إن "الحريق وقع في القاعدة العسكرية التي تقع بمنطقة ماهيدشت، مما أدى إلى إلحاق أضرار بسقيفة، ولم تقع اصابات في هذا الحادث".