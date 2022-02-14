وأكد ناصر الدين، مسؤول مكتب شؤون القدس بحماس، في تصريحٍ صحفيٍّ خاصٍّ أن الحركة "أرسلت رسائل للوسطاء عن آخر الأوضاع في القدس والشيخ جراح، وإبلاغهم أن ما يفعله الاحتلال هو لعب بالنار".



وقال: قيادة الحركة أجرت اتصالات وحوارات مع الأشقاء في مصر حول أوضاع القدس وتصاعد الانتهاكات.



وشدد على أن "ما تجرّعه الاحتلال في معركة سيف القدس يمكن أن يتكرر مضاعفًا إن بقيت هذه الاعتداءات مستمرة".



وحذر القيادي في حماس من استمرار الاعتداءات على القدس المحتلة وأهلها، قائلاً: "نحذر من هذا الاعتداء والمضي في فيه".



ووجّه التحية والإكبار للفلسطينيين في القدس المحتلة وخاصة في حي الشيخ جراح وفي كل أحياء مدينتنا المقدسة على ما يقومون به من مواجهة لغطرسة المستوطنين المتطرفين.



وأشار إلى أن "أهلنا في القدس سيدافعون عن المسجد الأقصى والمدينة وأحيائها، وسيكونون الدرع الحامي لها دوماً كما كانوا".



وشدد على أن الاعتداءات على أهلنا والمتضامنين معهم في الشيخ جراح هي لعب بالنار، "وما تجرّعه الاحتلال في سيف القدس يمكن أن يتجرع أضعاف إن بقيت هذه الاعتداءات مستمرة، ونحذر من هذا الاعتداء والمضيّ في غيّه، وعلى الاحتلال التوقف عن الاعتداء على أهلنا في القدس والشيخ جراح".



وحذر من أن "وضع المتطرفين خيمة في الشيخ جراح واقتحام أرض عائلة سالم هو فتيل لاندلاع مواجهات لن تقف إلا باستعادة حقوقنا".



ووجّه رسالته للاحتلال بالقول: "لا تلعبوا بالنار؛ لأن صبر الشعب الفلسطيني له حدود، وإنّ تصاعد الأحداث ينذر بسيف قدس ثانٍ، وشعبنا له صولة وجولة، وحقوقنا ستعود، وسنعود للأقصى فاتحين".



وأضاف: هدف الاحتلال من الاعتداءات المستمرة على الشيخ جراح هو اعتداء على الشعب الفلسطيني بكامله، وإن هدفه السيطرة على هذا الحي لأنه البوابة لوصول المستوطنين المتطرفين من غربي القدس إلى المسجد الأقصى وإلى أحلامهم في الهيكل المزعوم.



وتابع: نحن نتوقع أن تتصاعد الأحداث في المدّة القادمة خاصة أن هناك أعيادًا ستتزامن مع شهر رمضان المبارك.



وأكمل: نسأل الله أن يكون هذا الشهر شهر جهاد ومقاومة تكون فيه الغلبة للمسلمين ونعود فيه للمسجد الأقصى ونصلي فيه نحن وأهلنا.



وأصيب 14 مواطنًا على الأقل في تجدد المواجهات -مساء الأحد- مع قوات الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



ويواصل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الرباط في حيّهم، والتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتي طالت -اليوم- النشطاء والصحافيين.



وأغلقت قوات الاحتلال -مساء الأحد- مداخل حي الشيخ جراح، وحاصرت محيط عائلة سالم المهددة بالإخلاء من منزلها، وطوّقتها بسواتر حديدية.



واعتدى جنود الاحتلال على أهالي الحي بالضرب، وبإلقاء قنابل الغاز والصوت.



وفي الوقت الذي تلاحق فيه قوات الاحتلال المقدسيين في حي الشيخ جراح، وفّرت الحماية للمستوطنين الذين تجمّعوا في الحيّ، رافعين أعلام الاحتلال، ومرددين هتافات عنصريّة بحق الأهالي والمحتجين.



وكان عضو الكنسيت، إيتمار بن غفير، قد أعاد افتتاح مكتبه في الشيخ جراح في وقت سابق اليوم، وسط اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي الحي والمتضامنين معهم.