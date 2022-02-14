شمخاني يعلق من جديد على مفاوضات فيينا

وقال شمخاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها التعليق على النتيجة بوضوح دون الحاجة إلى التكهنات"، مضيفاً "يمكن للقرار السياسي الأميركي بقبول أو رفض متطلبات التوصل لاتفاق دائم وذي مصداقية على أساس الإتفاق النووي ان يحل محل التكهنات".



وكان شمخاني أفاد مساء الأحد، بعد اتصاله مع كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري كني، بتفاقم لحظة صعوبة عمل المفاوضين الإيرانيين للمضي قدما بقرارات طهران المنطقية والقانونية.



وقال "تتواصل «مسرحية» مبادرة الأطراف الغربية للتهرب من الالتزامات في مفاوضات فيينا بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015" والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في آيار 2018.