خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق

إيران (إسلام تايمز) - نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، وجود مأزق أو انسداد في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 مع مشاركة أمريكية غير مباشرة.