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الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 11:24

خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق

خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وتابعه مراسل "إسلام تايمز" في طهران، "لم تصل المفاوضات في فيينا إلى مأزق وكل العقوبات يجب أن ترفع عن إيران"، مشيراً إلى أن "وقت التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا يرتبط عكسياً بالإرادة الحقيقية للولايات المتحدة والأطراف الغربية وإذا أظهروا إرادة حقيقية فإن وقت التوصل إلى اتفاق يكون أقصر".

ورأى خطيب زاده إن "هذا الاتفاق ينتظر القرارات السياسية للأطراف الأخرى، ويتم حاليا بحث ملفات مهمة وحساسة في فيينا، لكنها تحتاج إلى قرار سياسي و إيران اتخذت قرارها بالفعل".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "بلاده قد تعلن في وقت قريب عن التوصل لاتفاق حال تجاوب بقية الاطراف مع المطالب الإيرانية في المفاوضات".

وأضاف خطيب زاده: إيران ودول 4+1 تعمل على الحصول على ضمانات ملموسة من الولايات المتحدة، ويجب أيضا رفع كافة العقوبات عن طهران دفعة واحدة، مبيناً أن "أجواء المفاوضات ليست ورد وعندليب وليست حجارة وأشواك، هناك حاجة لقرارات سياسية خاصة من الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، بين أن "إيران تتابع عن كثب ما يجري بين روسيا وأوكرانيا وتنظر بقلق للأمر، كما تدعو الجميع لحل الخلافات سلمياً".

وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن إنشاء فريق عمل في وزارة الخارجية لمراقبة الوضع وبحث القضايا حول ما يجري في أوكرانيا، وقال "إيران مستعدة لتقريب وجهات النظر بين أوكرانيا و روسيا فهي تتمتع بعلاقات جيدة مع الطرفين".


 
رقم : 978903
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