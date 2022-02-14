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الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 11:49

الأضرعي: ميناء الحديدة هو شريان اليمن

الأضرعي: ميناء الحديدة هو شريان اليمن
وقال الأضرعي: "توجد 3 سفن ديزل محتجزة أمام سواحل جيزان وقد خضعت لآلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصلت على التصاريح الأممية".

وأكد أن ميناء الحديدة هو شريان اليمن ولا حل لأزمة المشتقات النفطية إلا عبره.

وأضاف الأضرعي "شركة النفط تواجه أزمة الوقود بخطة الطوارئ وتقنين صرف المشتقات النفطية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن التعديل في أسعار بيع الوقود يعود للتغير في سعر سوق البورصة العالمي وأسعار الصرف وغرامات التأخير الناتجة عن احتجاز السفن.

ولفت إلى أن أزمة المشتقات النفطية في كل جغرافيا اليمن سواء في المناطق المحتلة أو الحرة.

وأشار إلى أن الانفراجة التي تأتي من المحافظات المحتلة محدودة والقاطرات تقطع مسافات طويلة وتتعرض لتقطع في الطريق وجبايات غير مشروعة.
رقم : 978907
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