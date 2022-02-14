الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 12:23

إيران: ليس لدينا تطور جديد في المفاوضات مع السعودية

إيران: ليس لدينا تطور جديد في المفاوضات مع السعودية
وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي عن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية: "ليست لدينا تطورات جديدة، وكانت إيران مستعدة لعقد هذا الاجتماع"، مضيفاً "ننتظر ارادة الرياض واعلنا استعدادنا لاستئناف هذه المحادثات".

وعن المباحثات القضائية بين إيران والعراق في قضية الشهيد قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: "أمير عبد اللهيان ( وزير الخارجية الإيراني) - تتابع هذه القضية بالجدية، وعقدت عدة اجتماعات داخل وزارة الخارجية بمشاركة مؤسسات منها القضاء".


وقال في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن "زيارة الأمير عبد اللهيان إلى بغداد والمحادثات مع المسؤولين العراقيين ناقشة قضية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني".

وانتهى الاجتماع الثالث للجنة الإيرانية العراقية المشتركة للتحقيق في اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس في 9 شباط / فبراير الجاري، وشدد الجانبان على ضرورة استمرار عقد هذه الاجتماعات.

وردا على سؤال، قال متحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني إن قمة الغاز لمنظمة أوبك ستعقد في قطر قريباً وإن إيران ستشارك في القمة على مستوى عالٍ.

وفي وقت سابق، نقلت القدس العربي عن مصادر دبلوماسية قولها إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يوم الخميس للقاء عدد من المسؤولين القطريين.
رقم : 978916
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
14 شباط 2022
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
14 شباط 2022
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
14 شباط 2022
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
14 شباط 2022
الثورة الإسلامية في إيران أيقظت الدول للتخلص من الاستعمار
الثورة الإسلامية في إيران أيقظت الدول للتخلص من الاستعمار
13 شباط 2022
وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية
وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية
13 شباط 2022
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
13 شباط 2022
الشیخ خالد الملا: إيران وقفت إلى جانب المسلمين أكثر من غيرها
الشیخ خالد الملا: إيران وقفت إلى جانب المسلمين أكثر من غيرها
13 شباط 2022
مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق
مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق
13 شباط 2022
برلماني لبناني لـ "إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية قدمت نموذجاً شعبياً للإطاحة بالطاغوت
برلماني لبناني لـ "إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية قدمت نموذجاً شعبياً للإطاحة بالطاغوت
13 شباط 2022
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": إيران بعد الثورة الإسلامية أصبحت دولة قوية جداً في العالم
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": إيران بعد الثورة الإسلامية أصبحت دولة قوية جداً في العالم
13 شباط 2022
رئيسي: لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين
رئيسي: لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين
12 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)