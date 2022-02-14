إيران: ليس لدينا تطور جديد في المفاوضات مع السعودية

وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي عن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية: "ليست لدينا تطورات جديدة، وكانت إيران مستعدة لعقد هذا الاجتماع"، مضيفاً "ننتظر ارادة الرياض واعلنا استعدادنا لاستئناف هذه المحادثات".



وعن المباحثات القضائية بين إيران والعراق في قضية الشهيد قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: "أمير عبد اللهيان ( وزير الخارجية الإيراني) - تتابع هذه القضية بالجدية، وعقدت عدة اجتماعات داخل وزارة الخارجية بمشاركة مؤسسات منها القضاء".





وقال في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن "زيارة الأمير عبد اللهيان إلى بغداد والمحادثات مع المسؤولين العراقيين ناقشة قضية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني".



وانتهى الاجتماع الثالث للجنة الإيرانية العراقية المشتركة للتحقيق في اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس في 9 شباط / فبراير الجاري، وشدد الجانبان على ضرورة استمرار عقد هذه الاجتماعات.



وردا على سؤال، قال متحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني إن قمة الغاز لمنظمة أوبك ستعقد في قطر قريباً وإن إيران ستشارك في القمة على مستوى عالٍ.



وفي وقت سابق، نقلت القدس العربي عن مصادر دبلوماسية قولها إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يوم الخميس للقاء عدد من المسؤولين القطريين.