الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة الخليل منهم طالب من نشطاء الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل.



وطالت الاعتقالات الشاب طارق عبد الكريم ارزيقات (34 عاما) من بلدة تفوح والفتى لؤي محمد بدر أبو صايمة (17 عاما) من بلدة حلحول، والأسير المحرر رأفت طالب أبو سباع (24 عاما) من بلدة دورا، إضافة إلى الطالب محمد أنس سلهب التميمي (24 عاما) وهو طالب من نشطاء الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل.



وتعرض سلهب في 12 ديسمبر الماضي للاعتداء من جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزل عائلته؛ ما استدعى نقله مع شقيقه أسامة للمستشفى.



وفي القدس المحتلة أصيب شاب واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، جنوب شرق المدينة.



وأفادت مصادر محلية، بأن شابًّا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الكتف خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في البلدة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم بحر من منزله في أبو ديس.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عنان شمال غرب القدس؛ حيث اندلعت مواجهات مع الشبان واعتقل محمد موسى جمهور.



وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب أحمد عبد القادر صور.



كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت الشاب صقر تلحمي ريان، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قسام عبد الله الديك، من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.