3418 شخصا انضموا لتسوية الرقة في شهرها الثاني

جاء ذلك في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة وتشمل المطلوبين المدنيين والمتخلفين عن الخدمتين الالزامية والاحتياطية والفارين.



وأفاد مراسل سانا أن تسوية الرقة دخلت شهرها الثاني حيت قامت الجهات بتسوية أوضاع 3418 شخصاً منذ انطلاقها.