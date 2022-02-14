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الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 13:57
3418 شخصا انضموا لتسوية الرقة في شهرها الثاني
جاء ذلك في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة وتشمل المطلوبين المدنيين والمتخلفين عن الخدمتين الالزامية والاحتياطية والفارين.
وأفاد مراسل سانا أن تسوية الرقة دخلت شهرها الثاني حيت قامت الجهات بتسوية أوضاع 3418 شخصاً منذ انطلاقها.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
978928
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