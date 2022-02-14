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الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 15:39

الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية مع الصين

الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية مع الصين
وحسب "المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء"، أثنى السيد الكاظمي على جهود السفير الصيني خلال فترة مهامه في العراق، وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلع العراق إلى تطويرها، وهي علاقات شراكة توّجت بالمزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وكذلك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن

وأكد الكاظمي حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها، كما أبدى ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتذليل العقبات التي تواجهها

من جانبه، أكد السفير الصيني السيد تشانغ تاو دعم حكومة بلاده للعراق وتطلعها لتنمية العلاقات بين بغداد وبكين على مختلف المستويات والصعد، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين وتطلعاتهم.
مصدر : وكالات
رقم : 978950
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