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الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 19:40

بدء الاجتماع المشترك بين "طالبان" ومجلس التعاون في الدوحة

بدء الاجتماع المشترك بين "طالبان" ومجلس التعاون في الدوحة
وكانت وسائل إعلام أفغانية أكدت أن وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي توجه -أمس الأحد- إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات سياسية.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بريطاني قوله إن وفد الحكومة الأفغانية سيسعى، خلال لقاءاته مع دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، إلى تجديد مطالبة المجتمع الدولي بتوفير مساعدات مالية تحتاج إليها كابل في ظل أزمتها الحادة.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يلتقي الوفد الذي يترأسه متقي في الدوحة دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، ويتوقّع أن يعرضوا ما لديهم من مطالب على صعيد حقوق الإنسان في أفغانستان.

ويوم الجمعة الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية.

ونددت حركة طالبان بالإجراء الأميركي معتبرة أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة".

كما أصدر المصرف المركزي الأفغاني بيانًا قال فيه إن الأموال المودعة في البنوك الأميركية ملك للشعب الأفغاني، وليست للحكومات أو الأحزاب أو الجماعات.
مصدر : وكالات
رقم : 978984
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