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الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 19:49

البحرينيون يحيون ذكرى انطلاق ثورة الـ14 من فبراير

البحرينيون يحيون ذكرى انطلاق ثورة الـ14 من فبراير
وفي هذا السياق أحيا الشعب البحراني الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة 14 فبراير المجيدة بمسيرات طافت قرى وبلدات بحرانية غير آبهة للمرتزقة وقمعهم المستمر لشعب البحرين.

وفي بلدة كرباباد خرجت مسيرة ثورية تحت عنوان متحدون على طريق الحق، أكد خلالها المتظاهرون على المضي قدما في طريق الشهداء حتى تحقيق أهداف الشعب التي انطلقت من أجلها الثورة، ألا وهي إسقاط النظام البحريني.

وفي المحرق خرج أهالي بلدة سماهيج بمسيرة طافت شوارع البلاد مرددين الشعارات التي تؤكد بأن الثورة مستمرة تأبى الانكسار، حاملين صور قادة ورموز ثورة فبراير، ومعاهدين الشهداء على الوفاء لدمائهم التي أهرقها الطغاة البحرينيون.

وفي أبو صيبع والشاخورة خرجت تظاهرة ثورية حاشدة أكد المتظاهرون خلالها على استمرار الثورة. كما وضع أهالي البلدة مجسما لدوار اللؤلؤة الذي هدمته القوات البحرينية مستعينة بالجيش السعودي عقب مهاجمة المعتصمين في الدوار الذين اتخذوا منه مركزا للثورة على النظام البحريني الجائر. كما رفع أهالي البلدة صور شهداء عدة من البلدة.

وانطلقت مسيرة ثورية في بلدة شهركان عبر خلالها المتظاهرون عن استمرارهم في الثورة ولحين إسقاط العائلة البحرينية ورميها في مزبلة التاريخ. شدد المتظاهرون على الوفاء للقادة والرموز والشهداء والسير على نهجهم حتى تحقيق المطالب.

وشهدت عاصمة الثورة سترة خروج مسيرة ثورية ندد خلالها المشاركون بالقمع البحريني الوحشي للشعب مؤكدين على أن القمع لم يمنع الشعب من الإصرار على مواصلة الثورة حتى اقتلاع العائلة البحرينية من أرض البحرين. وجدد المشاركون الوفاء للشهداء ولقادة ورموز الثورة المعتقلين في سجون آل خليفة.

واعتصم أهالي كرانة على الشارع العام رافعين اللافتات ومطلقين الشعارات التي تحيي ذكرى الثورة والشهداء الذين سقطوا، وموجهين تحية للمعتقلين الصامدين في سجون آل خليفة. وشدد المشاركون على مواصلة مسيرة ثورة فبراير وحتى إسقاط النظام البحريني الجائر.

وفي بلدة السنابس تظاهر البحرانيون منددون بالدعم الخارجي لنظام آل خليفة الدكتاتوري وكتب على لافتة باللغة الانكليزية" أوقفوا دعم الدكتاتورية في البحرين"، وجددوا التأكيد على أن شعب البحرين عصي على الانكسار وأن الثورة مستمرة حتى تحقيق النصر على النظام البحريني العميل.

وفي العاصمة المنامة خرجت تظاهرة صدحت خلالها الحناجر بالسير على خطى الشهداء والمضي قدما في الثورة رافعين شعار" بدأ الطوفان ولم يتوقف" وطافت التظاهرة شوارع العاصمة منددة بالقمع البحريني زانتهاك حقوق الشعب البحراني الذي خرج في 14 فبراير 2011 للمطالبة بتلك الحقوق التي صادرتها العائلة البحرينية المجرمة.

و قال عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم خلال مراسم احياء الذكرى الـ11 للثورة البحرينية ان طريق الاصلاح السياسي في البحرين قد يطول لكن لا يملك احد القدرة لان يسده ولا يملك اعدائه القدرة ان يغلقوا بابه.

واضاف الشيخ قاسم في خطاب في ذكرى الثورة البحرينية تحت شعار "متحدون على طريق النصر": الإيمان القاعدة الصلبة لتحمل مسؤولية الإصلاح والصبر على تكاليفها، وطريق الإصلاح قد يطول، ولكن لا يملك أحد أن يسدّه، ولا يملك أعدائه أن يغلقوا بابه، وقد تعبوا متاعبهم ولكن لا يَكبُر على نفوسٍ قام بنائها على الإيمان الذي لا يفارقها الصبر والصلابة.

واكد ان شعبنا شعب له إنسانيته وكرامته وعزته ودينه، وهو حريص على استرجاع حريته، كما أن له ضروراته وحاجاته ومطالبه البدنية والمادية.

واعتبر ان الحراك البحريني هو حراك فرضه الواقع السياسي والحقوقي العام من ديني ومدني واجتماعي وفردي ومعيشي وثقافي مترد ضاغط أوجدته السياسة الرسمية الجائرة.

واضاف إنّها أمنيات كاذبة أن يقعد الناس في بيوتهم وويستسلموا للواقع المهين وهم يتمنون النصر ويطمحون فيه انما عليهم أن يطلبوا النصر ويركضوا ورائه، ويلهثوا ورائه، ويعطوه ما استطاعوا حتّى يجدوه.

وفي سياق متصل أقامت المعارضة البحرينية في الذكرى السنوية 11 لانطلاق الثورة البحرينية في الـ14 من فبراير، فعاليات إحياء للمناسبة ولتكثيف الحملات الإعلامية ضد النظام البحريني.

وقال مدير المكتب السياسي لإئتلاف 14 فبراير إبراهيم العرادي: "إن كل شعب البحرين دون استثناء هو ضد التطبيع الاثم ولن نقبل ان تستعمل البحرين، لتكون مرتعا للصهاينة المجرمين، وان القدس وتحية للقدس ان القدس وقضية فلسطين هي قضيتنا المركزية وان موقفنا ثابت مع اشقائنا في فلسطين والقدس تشهد لنا وغزة، واهالي الشيخ جراح يدركون حجم تضحيات شعبنا معهم،ورقة التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني سقطت شعبيا وبقى التطبيع فقط محصور في قصورهم وداخل اسوارهم الظالمة التي ستزول".

ورغم كل محاولات نظام المنامة على مدى11 عاما لمحو كل ما يتعلق بثورة الـ14 من فبراير، إلا أن اصحاب الأرض والحق لا يزالون متمسكين بثوابتهم ورموزهم وها هي صور قادتهم المبعدين والمسجونين يحملونها فوق رؤسهم بلا خوف، ودوار اللؤلؤة الذي دمروه ليضيع رمز الثورة، هاهو اليوم لا يزال يحكي ذكريات الشهداء، والأبطال الذين قرروا أن يخرجوا عن صمتهم طمعاً فقط بأبسط حقوقهم: 'العيش الكرامة' و'الحريّة'.
رقم : 978991
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