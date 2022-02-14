الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 شباط 2022 ساعة 22:56

استهداف المؤسسات اليمنية عمل إجرامي مخالف للقانون الدولي الإنساني

استهداف المؤسسات اليمنية عمل إجرامي مخالف للقانون الدولي الإنساني
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في صنعاء في بيان لها اعتبرت تلك التهديدات، تحدياً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار البيان إلى أن تحالف العدوان نشر بيانات تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية خاصة المؤسسات الحكومية، بزعمه أهداف عسكرية، ضارباً بأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني عرض الحائط.

وأوضح البيان، أن إعلان دول تحالف العدوان باستهداف المؤسسات الحكومية وتدميرها يعد، عملاً إجرامياً مخالفاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وإمعاناً في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وحمّلت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين مسؤولية ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته من قتل وتدمير ممنهج بشكل مباشر وغير مباشر واستمرار الحصار الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمرضى.

وطالب البيان برفع الحصار بشكل فوري .. محملاً الولايات المتحدة الأمريكية الراعية الأولى للإرهاب ودول تحالف العدوان مسؤولية كافة الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان بإحالة دول العدوان للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسها أمريكا والسعودية والإمارات.
رقم : 979028
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
14 شباط 2022
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
14 شباط 2022
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
14 شباط 2022
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
14 شباط 2022
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
14 شباط 2022
الثورة الإسلامية في إيران أيقظت الدول للتخلص من الاستعمار
الثورة الإسلامية في إيران أيقظت الدول للتخلص من الاستعمار
13 شباط 2022
وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية
وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية
13 شباط 2022
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
13 شباط 2022
الشیخ خالد الملا: إيران وقفت إلى جانب المسلمين أكثر من غيرها
الشیخ خالد الملا: إيران وقفت إلى جانب المسلمين أكثر من غيرها
13 شباط 2022
مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق
مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق
13 شباط 2022
برلماني لبناني لـ "إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية قدمت نموذجاً شعبياً للإطاحة بالطاغوت
برلماني لبناني لـ "إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية قدمت نموذجاً شعبياً للإطاحة بالطاغوت
13 شباط 2022
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": إيران بعد الثورة الإسلامية أصبحت دولة قوية جداً في العالم
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": إيران بعد الثورة الإسلامية أصبحت دولة قوية جداً في العالم
13 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)