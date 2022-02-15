قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان

وقال العميد الركن طاهري في تصريح له الاثنين خلال تفقده جهوزية القوات العسكرية في حدود غرب البلاد: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان من قبل العدو.



واضاف: ان الايمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية ادت الى ان تحظى وحدات القوة البرية المتواجدة في الشريط الحدودي غرب البلاد بجهوزية عالية لمواجهة الاعداء باقتدار.



وتابع العميد الركن طاهري: ان القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم باعتمادها على كوادرها الداخلية في مجال انتاج منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والمروحيات والمدفعية بالغة الدقة بعيدة المدى والمعدات العسكرية الاخرى قد بلغت الاكتفاء الذاتي وليست بحاجة الى اي دولة اخرى.



وقال: ان الوحدات الهجومية المتحركة ومنظومات الدفاع الجوي والمدفعية بالغة الدقة ووحدات الطائرات المسيرة منتشرة في الحدود وترصد التحركات الحدودية بكامل القدرة الاستخبارية وتحرس ارض البلاد بافضل صورة ممكنة ولا تسمح للعدو باي تعرض.