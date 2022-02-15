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الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 10:46

الرئيس الموريتاني: الهيدروجين الأخضر أمل موريتانيا والقارة الأفريقية

الرئيس الموريتاني: الهيدروجين الأخضر أمل موريتانيا والقارة الأفريقية
وقال الرئيس الموريتاني- في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام المشاركين في منتدى الأعمال الأوروبي الأفريقي السابع حول موضوع: "الهيدروجين والملاحة الخضراء - أن موريتانيا تتمتع بإمكانات كبيرة من الموارد المتجددة، وإنها وقعت على مذكرات تفاهم مع شركات دولية لإقامة مشاريع لإنتاج الهدروجين الأخضر على نطاق واسع، موضحا أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة مع شركاء آخرين، الهدف منها هو تصدير الطاقة النظيفة إلى جانب إنتاج هيدروجين بتكلفة منخفضة مخصصة للسوق المحلي.

وأضاف أن بلاده تتمتع بإمكانيات كبيرة من الموارد المتجددة، مشيرا إلى أنه وفق أحدث تقييم لإمكانيات الدولة فهي تمتلك مستوى إجماليا من الموارد يبلغ 4000 جيجاوات، يمكن تطوير 500 جيجاوات منها.

وأشار إلى أن جزء كبير من هذه الإمكانات، يقع في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة وقريبة من الساحل، مما يوفر الفرص الحقيقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا على نطاق واسع.
مصدر : وكالات
رقم : 979075
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