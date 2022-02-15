بأمر الملك.. السعودية تنفذ حكم الاعدام بمقيم مصري

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- على قتل سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاته".



وأضافت في بيانها: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية.



وتابع البيان: صدر بحق القاتل صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".



ولفت البيان الى أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني حسن شحات عبد الحق أحمد (يوم أمس الاثنين)، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".