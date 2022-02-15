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الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 12:52

شمخاني: التحقق من الغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد

شمخاني: التحقق من الغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد
وفي تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء تزامنا مع استمرار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لالغاء الحظر، كتب شمخاني: ان الالغاء الحقيقي للحظر يعني أن تتمتع ايران بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة.

واضاف: ان نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق.

وتابع امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: يعد التحقق (من الغاء الحظر) وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد.

وكان امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني قال، في تغريدة أخرى سابقا : استمرت الإدارة الأمريكية الحالية في اتباع سياسة ترامب بالضغط الأقصى على إيران لتحقيق أهداف لم يستطع تحقيقها من خلال التنمر عبر تقديم وعود غير مدعومة ، ما لم تكف واشنطن عن الوهم الحالي لا يمهد الطريق لمحادثات فيينا.

وكان مسؤولون ايرانيون قد صرحوا سابقا بانه لا يمكن لامريكا العودة إلى الاتفاق النووي إلا إذا تم رفع جميع انواع الحظر بطريقة يمكن التحقق منها. المحادثات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة تظهر أن امريكا والغرب ليسوا مستعدين بعد لاتخاذ هذه الخطوة ، وبدلا من ذلك وضعوا العمليات الإعلامية النفسية على جدول الأعمال.
رقم : 979097
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