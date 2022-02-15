اليمن يوزع مشاهد إطلاق مسيرات على عمقي السعودية والإمارات

وحسب مصادر ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بلاغ صحفي، أن الإعلام الحربي سيوزع مشاهد لإطلاق الطائرات المسيرة في عمليات سابقة على العمقين السعودي والإماراتي.



واوضح سريع ان المشاهد ستعرض على القنوات الفضائية الوطنية عصر اليوم.