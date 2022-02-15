رئيس وزراء الاحتلال يريد من البحرين 'سلاما حارا للغاية'

وأعرب بينيت، في أول لقاء مع صحيفة خليجية خص به "الأيام" البحرينية، عن "تقديره البالغ لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لإقامة العلاقات التطبيعية مع "إسرائيل"، في إطار ما تسمى بـ"اتفاقيات أبراهام (التطبيع)".



وقال في هذا الصدد: "سنبحث خلال زيارتي سلسلة من القضايا وتعزيز العلاقات بيننا في شتى المجالات؛ بالاقتصاد والخدمات الصحية والسياحة والأمن أيضاً".



ووصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الاثنين، إلى البحرين في زيارة رسمية وصفتها "تل أبيب" بـ"التاريخية"، وذلك في سياق تقدم تطبيع العلاقات بين الجانبين.



وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء كيان الاحتلال المملكة الخليجية التي طبّعت علاقاتها مع "تل أبيب"، أواخر 2020، برعاية أمريكية.



وأعلن مكتب بينيت أنه سيلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد، وعدداً من كبار المسؤولين.



والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت، صباح اليوم الثلاثاء، برؤساء الجالية اليهودية في البحرين، مشيراً إلى أن الجالية اليهودية في البحرين تشكل لبنة أساسية في تنفيذ اتفاقيات التسوية.



وهذا الشهر، عيّنت "تل أبيب" ضابط اتصال في المنامة لمتابعة عمليات تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة، وحماية التجارة الدولية.



وجرى توقيع الاتفاقية الأمنية خلال زيارة وزير الحرب بيني غانتس للمنامة، مطلع الشهر الجاري.



وفي أكتوبر الماضي، شاركت بحرية الاحتلال نظيرتها في الإمارات والبحرين مناورات عسكرية في البحر كانت الأولى من نوعها، وقد جرت بمشاركة البحرية الأمريكية.