الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 14:13

العميد كودرزي : الحدود الایرانیة الباکستانیة آمنة

العميد كودرزي : الحدود الایرانیة الباکستانیة آمنة
واشار "العميد احمد رضا كودرزي" في تصريح خاص لارنا اليوم الثلاثاء على هامش زیارة وزير الداخلية "أحمد وحيدي" والوفد المرافق له الی باکستان، أشار الی دور البلدین في تأمين أمن الحدود المشترکة والتعاون البحري، قائلا ان البلدین مصممان على تعزیز التفاعلات الثنائية.

وأضاف: في الاجتماعات التي عقدت خلال زيارة وزير الداخلية الی اسلام آباد، توصل البلدان إلى نتيجة مفادها أنه يجب على إيران وباكستان حماية حدودهما من خلال تعزیز التعاون الثنائي.

وتابع ان هذه اللقاءات ستسهم في تسهيل الشؤون الاقتصادية للبلدين خاصة في مجال البحر ومعالجة مشاكل الصيادين.

وقال: عقدت اجتماعات عديدة بين مسئولي البلدين لبحث قضية تهريب المخدرات والأسلحة علی الشریط الحدودي بين البلدين.

واشار الي ارادة للمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين بالبلدين في تعزيز التعاون الثنائي لحل المشاكل قائلا تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لحل القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة والمجالات الاقتصادية والامنیة.

وأعلن عن زيارة عدد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين لإيران في المستقبل القريب لتنفيذ تفاهمات مشتركة ليتمتع شعبي البلدين ، اللذين عانا لسنوات من وجود المهربين والإرهابيين والأوغاد المسلحين، بامن جید علی طول الشریط الحدودي بين البلدين.
رقم : 979107
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
15 شباط 2022
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
15 شباط 2022
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
15 شباط 2022
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
15 شباط 2022
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
15 شباط 2022
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
15 شباط 2022
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
14 شباط 2022
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
14 شباط 2022
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
14 شباط 2022
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
14 شباط 2022
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
14 شباط 2022
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
14 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ