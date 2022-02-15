عبد اللهيان يؤكد على جدية ومسؤولية الاطراف الاخرى في المفاوضات

بحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيرته البرطانية ليز تراس ، في اتصال هاتفي اخر المستجدات في مفاوضات فيينا والقضايا الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها الاوضاع في افغانستان واليمن.



واستعرضت وزير الخارجية البريطانية في هذه المحادثة الهاتفية، وجهات نظر لندن حول العلاقات الثنائية.



ووصفت تراس العلاقات المتنامية بين بريطانيا والجمهورية الإسلامية الايرانية بانها تخدم مصالح البلدين ، كما أعربت عن أملها في أن تتمكن بلادها في المستقبل القريب من سداد ديونها المتأخرة لإيران.



يذكر أن أمير عبد اللهيان، وفي اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية في 8 نوفمبر، ذكّر البريطانيين بالديون القديمة لإيران، واصفا تسديد هذا الدين بانه حق للشعب الإيراني، وشدد على ضرورة التحرك الفوري من قبل لندن لسداد هذا الدين في أسرع وقت ممكن.



كما أشارت تراس إلى تعاون بريطانيا والأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأفغاني، وأشادت بدور إيران المؤثر وتعاونها في هذا الصدد.



من جانبه اشار أمير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي، إلى زيارة نائب الرئيس الايراني لحضور قمة غلاسكو للمناخ والندوة المشتركة عبر الإنترنت لمجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين، وطلب زيارة وفد بريطاني إلى طهران، مقيما بشكل إيجابي اتجاه العلاقات بين البلدين.



وفي إشارة إلى اقتراب المرحلة الحساسة لمحادثات فيينا، أكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة جدية ومسؤولية الأطراف المتفاوضة مع إيران، معتبرا ان الوصول إلى هذه المرحلة من المفاوضات ناجم أكثر من أي شيء آخر عن النهج المنطقي واتخاذ المبادرة من قبل الجانب الايراني.



وشدد امير عبداللهيان على الحاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة على نص واحد وضرورة مراعاة المطالب المشروعة للجمهورية الإسلامية الايرانية.