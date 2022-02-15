الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 15:49

الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة

الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
أفاد مصدرالیوم الثلاثاء  ان آية الله الشيخ عيسى قاسم بشأن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت إلى البحرين قال عبر حسابه الرسمي في تويتر: يا "نفتالي بينيت، إن ذكرى المولد الشريف للإمام الرباني علي عليه السلام، لترفض وجودك، أيها العدو اللدود على أرض البحرين ولو للحظة واحدة، والبحرين ترفضك الرفض كلّه. و ١٤ شباط وشعب البحرين الأبي، كله مقاومة لوجودك".

وأكد نائب أمين عام جمعية “الوفاق” البحرينية، الشيخ حسين الديهي، رفض اللقاء الذي سيجمع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني مع ملك البحرين حمد بن عيسى.

وخلال اللقاء التضامني الذي أجرته جمعية “الوفاق” البحرينية في ضاحية بيروت الجنوبية امس الاثنين، قال الديهي “نرفض لقاء المهزلة الذي يجمع ملك البحرين مع رئيس الكيان الصهيوني”.

وشدد على أنه “سنبقى كشعب بحريني مع القضية الفلسطينية ولن نقبل أي تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي”.

وفي وقت سابق، وصل نفتالي بينيت​  إلى العاصمة ​البحرين​ية ​المنامة​، في أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الصهيوني إلى البحرين، حيث كان في استقباله ​وزير الخارجية البحريني​، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتأتي هذه الزيارة بعد عام ونصف تقريباً من انضمام البحرين إلى ركب التطبيع الخياني، حيث وقعت التطبيع في البيت الأبيض في منصف أيلول/ سبتمبر 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 979118
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
15 شباط 2022
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
15 شباط 2022
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
15 شباط 2022
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
15 شباط 2022
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
15 شباط 2022
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
15 شباط 2022
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
14 شباط 2022
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
14 شباط 2022
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
14 شباط 2022
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
14 شباط 2022
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
14 شباط 2022
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
14 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ