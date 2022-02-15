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الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 15:51

الصحة الايرانية: أكثر من 25 ألف إصابة و 167 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 25 ألف إصابة و 167 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 25 ألفا و 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 860 ألفا و 255 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2768 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3489 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 351 ألفا و 542 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 167 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 134 ألفا و 53 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 61 مليونا و 727 ألفا و 179 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 877 ألفا و 715 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 21 مليونا و 593 ألفا و 11 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 138 مليونا و 197 ألفا و 905 جرعات.

وتم لغاية الآن اجراء 46 مليونا و 227 ألفا و 497 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 247 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 112 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 89 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة نسبيا).
رقم : 979120
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