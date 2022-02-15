قاذفات فرط صوتية روسية تصل الى مطار حميميم السوري

وحطت قاذفتان فرط صوتيتان، اليوم الثلاثاء، في مطار قاعدة حميميم العسكرية في إطار مهام تنفذها القوى البحرية الروسية.



القاذفتان واحدة من نوع "الخنجر" (КИНЖАЛ)، من طراز "ميغ 31 كا"، وقاذفة "توبوليف تي يو-22 إم" (TU-22M3).