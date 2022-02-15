الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 17:06

توضيح مسؤول أمني عراقي حول المحادثات الايرانية السعودية

توضيح مسؤول أمني عراقي حول المحادثات الايرانية السعودية
ويقول مسؤول أمني عراقي مواكب للتحضيرات بشأن الجولة الجديدة من المباحثات، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "مسؤولين أمنيين سيكونون ضمن وفدي البلدين، وستجرى المباحثات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة، ولن يُعلن عنها قبل إجرائها على غرار الجلسات السابقة".
 

ويكشف المسؤول أن تأجيل اللقاء في المرات السابقة لم يكن بسبب العراق، بل لأسباب تتعلق بالطرفين وكان آخرها في الشهر الماضي، نافياً التقارير التي أفادت بأن التأجيل نجم عن الأزمة السياسية في العراق والتوترات الأمنية، ومنها محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويضيف أن "العراق ينتظر تقدم المباحثات السعودية الإيرانية أكثر وانتقالها لمستوى وزاري حتى يطرح ملفات خاصة به وترتبط بالدولتين، لكن ذلك ما زال مبكراً، لأن البلدين يفتقران للثقة ببعضهما البعض".

وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة اتصالات عراقية رسمية مع مسؤولين سعوديين وإيرانيين، كان أبرزها تلقي الكاظمي في الخامس من شهر فبراير/شباط الحالي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سبقه اتصال بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تمّ فيه بحث الاستعدادات لعقد جولة خامسة من المباحثات، حسبما أفاد بيان رسمي للخارجية العراقية، من دون تحديد موعد انعقادها.

وأضافت الوزارة في بيانها أن حسين بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الملف نفسه.
رقم : 979143
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
15 شباط 2022
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
15 شباط 2022
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
15 شباط 2022
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
15 شباط 2022
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
15 شباط 2022
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
15 شباط 2022
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
14 شباط 2022
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
14 شباط 2022
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
14 شباط 2022
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
14 شباط 2022
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
14 شباط 2022
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
14 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ