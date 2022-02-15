بوتين: الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا

وقال بوتين، في كلمه ألقاها خلال المؤتمر: "لا يمكن لروسيا أن تغض الطرف عن تفسير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة".



وأضاف: المستشار الألماني لديه توجه لتعامل براغماتي ثنائي مع روسيا، مضيفا أن الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا.



وصرح: تطرقنا إلى الأوضاع في أوكرانيا ولا شك أن كييف تتهرب من تنفيذ تعهداتها، مؤكدا ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى.



وأوضح: خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" مشروع تجاري، ومستعدون لمواصلة توريد الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024 إذا كان هناك طلب وربحية.



ومن جانبه أكد شولتس: علينا القيام بكل ما يمكننا القيام به من أجل توفير الطاقة، مضيفا أن الأمن الأوربي لا يمكن أن يبنى إلا بالمشاركة مع روسيا.



وقال: وقع العدوان على أوكرانيا فستكون له عواقب وخيمة ولا بد من إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة.