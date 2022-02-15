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الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 18:29

ولي العهد البحريني يلتقي رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي

ولي العهد البحريني يلتقي رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي
وعند وصول بينيت الى قصر ولي العهد البحريني بالعاصمة البحرينية المنامة، تم عزف "هتكڤاه" او ما يسمى (النشيد الإسرائيلي)، وفق مقطع فيديو بثته القناة "12" الإسرائيلية.

كما التقى بينيت في القصر عددا من الوزراء في حكومة النظام البحريني.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين اخرين.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في الكيان الاسرائيلي إنّ "بينيت سيبحث مع المسؤولين البحرينيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والتكنولوجية".

وتأتي الزيارة بعد أخرى قام بها رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الى الإمارات في الأسابيع الماضية.
مصدر : وكالات
رقم : 979156
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