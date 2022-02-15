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الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 19:39
في موضوع حاكم مصرف لبنان..

مولوي: لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية

مولوي: لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية
وأشار مولوي إلى أن "قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل اي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة، الذي يقوم ايضًا بواجباته وفق القانون".

جاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إجتماعًا ضم وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل، لبحث التحضيرات الانتخابية قبيل جلسة مجلس الوزراء، التي ستناقش هذا الموضوع، والملتئمة في هذه الأثناء.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس الوزراء المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

الجدير بالذكر، أن سلامة لم يحضر إلى جلسة استجواب في قصر العدل في بعبدا، بعد مذكّرة احضار أصدرتها القاضية غادة عون، كما أوضحت مصادر قانونية، عبر "النشرة"، أن غادة عون لا يمكن أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة اليوم.

واشارت إلى أن ما يمكن أن تقدم عليه هو تأجيل الجلسة المقررة اليوم، لافتة إلى أن الجلسة لم تعقد حتى الساعة، في حين ان محامي الجهة المدعية ينتظران.
مصدر : وكالات
رقم : 979165
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