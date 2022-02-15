الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 شباط 2022 ساعة 20:12

هيئة علماء بيروت.. العدو الصهيوني يقف حائرا أمام إنجازات المقاومة الاستراتيجية

هيئة علماء بيروت.. العدو الصهيوني يقف حائرا أمام إنجازات المقاومة الاستراتيجية
وأشارت هيئة علماء بيروت في بيان ، الى ان العدو الاسرائيلي يقف حائرا امام الإنجازات الاستراتيجية التي اكتسبتها المقاومة، وراكمت عليها وبنت معادلات بات من الصعب تجاوزها وهي التي فرضت على العدو أن يفكر جيدا في حساباته، ويحذر في تقديراته، من الوقوع في الخيارات الخاطئة، التي يدرك جيدا أثمانها الباهظة، وهو ما ألجأ رئيس هيئة أركان جيش العدو أفيف كوخافي إلى القول" إسرائيل باتت بالتدريج أمام حقيقة جديدة لاتستطيع معها اتخاذ قرار حاسم بشن حرب، وسيكون مكلفا ومؤلما عليها ان تهاجم أعداءها"

وفي بيان لها بذكرى القادة الشهداء، أكدت الهيئة انه "وما كان هذا ليكون لولا القوة المنجزة، وبما لا يخطر في بال العدو، والتي قيدت العدو عن ارتكاب اى اعتداء من دون رد عقابي عليه، طيلة 16عاما، الأمر الذي لم يحصل مطلقا في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي رغم كل الاستهدافات ومحاولات النيل من المقاومة بشتى الطرق، سواء من الخارج او عبر أدواته في الداخل، لا يثنيها عن مهمتها شيء على الإطلاق".

بيان الهيئة اضاف: "قد قال الشهيد الكبير عماد مغنية "إن الوقت الذي كان يحلم به البعض باقتلاع المقاومة وحزب الله انتهى، وان هذا الوجود لا يمكن أن يزاح لأن جذوره عميقة داخل المجتمع لا يستطيعون انهاء أمة تملك ما تملك من ذخيرة الشهداء وعوائلهم الكريمة".

هيئة علماء بيروت أكدت على "الثوابت النابعة من وطنية المقاومة التي لا يحق لأحد أن يزايد عليها في لبنانيتها ووطنيتها وجديتها وإخلاصها وصلابتها وتفانيها وتضحياتها وسموها وتعاليها .وأن خيار المقاومة لا بديل عنه، وقد أثبتت جدواها في معادلة الردع في كل حسابات العدو".

كما جددت العهد مع الشهداء في خط المقاومة الذي حمى البلد من العدو الصهيوني والتكفيري، وتوجهت لهؤلاء العظماء بالقول"أنتم درة تاج المجد لكل الشرفاء وعنوان العزة والكرامة لكل الاوفياء، فإن عظيم ما صنعتموه بدمائكم وعزم ارادتكم ثابت كرسوخ الجبال، وان الزمن الإسرائيلي ومن يحلم به قد ولى، وأن أماني التطبيع مع العدو لن تتحقق ما دامت هذه المسيرة محتضنة من أهلها ومن كل الاوفياء في هذا البلد".
مصدر : وكالات
رقم : 979174
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
15 شباط 2022
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
15 شباط 2022
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
15 شباط 2022
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
15 شباط 2022
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
15 شباط 2022
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
15 شباط 2022
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
14 شباط 2022
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
14 شباط 2022
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ليست في مأزق
14 شباط 2022
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
شمخاني: الاطراف الغربية مستمرة في "استعراض" المبادرة للتهرب من الالتزامات
14 شباط 2022
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
14 شباط 2022
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ
14 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
الانقسامات السياسية وتزايد نشاط داعش في المناطق الوسطى الشمالية من العراق
بعد مماطلة الاحتلال المقاومة تحذر: صبرنا بدأ ينفذ