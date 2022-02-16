وفاة النائب العراقي السابق عادي نوري

وقالت المصادر العراقية إن "النائب السابق عادل نوري عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ورئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية للدورة السابقة، توفي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء".