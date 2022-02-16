الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 09:19

بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان العراق

بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان العراق
وذكر بارزاني في بيان، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.

وأضاف “نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”.

وأشار بارزاني انه “مع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.

وسبق أن اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدة احكام بخصوص تصدير النفط في منطقة كردستان العراق خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
مصدر : وكالات
رقم : 979235
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
16 شباط 2022
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
16 شباط 2022
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
16 شباط 2022
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
15 شباط 2022
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
15 شباط 2022
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
15 شباط 2022
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
15 شباط 2022
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
15 شباط 2022
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
15 شباط 2022
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
15 شباط 2022
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
14 شباط 2022
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
14 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟