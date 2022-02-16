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الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 09:34

أول تعليق من حماس على اعتداء السلطة على موكب الاسير المحرر "بشكار"

أول تعليق من حماس على اعتداء السلطة على موكب الاسير المحرر "بشكار"
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: إن هذا السلوك من قيادة السلطة في رام الله، يؤكد أنها لا تحترم تضحيات شعبنا وخاصة الأسرى الأبطال وذويهم، وذلك في خروج كامل عن أي اعتبار وطني فلسطيني.

وأوضح أن العدوان المستمر لقيادة السلطة في رام الله على الرموز الوطنية خدمةٌ واضحة لسياسات الاحتلال الذي يحاول تحطيم الرموز الوطنية الفلسطينية.

ودعت حماس أبناء شعب فلسطين وخاصة أهل القدس إلى النفير لنصرة وغوث أهالي حيّ الشيخ جرّاح، ولتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء.

وهاجمت أجهزة أمن السلطة -مساء أمس- موكب استقبال الأسير المحرر عنان بشكار في مخيم عسكر بنابلس بقنابل الغاز؛ ما أدى لإصابة عشرات المواطنين منهم أطفال ونساء بالاختناق.

كما أصيب المحرر بشكار أيضاً بالاختناق بعد اعتداء أجهزة السلطة على موكب استقباله.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير عنان بشكار من مخيم عسكر في نابلس بعد اعتقال دام 40 شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بشكار بتاريخ 13/12/2018 بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.
مصدر : وكالات
رقم : 979242
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