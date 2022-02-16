سيئول وطهران تتباحثان بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

وأفادت مصادر كورية رسمية أنه "مع دخول المحادثات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مراحلها النهائية ، توجّه مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى كوريا الجنوبية للاجتماع بمسؤولين كوريين جنوبيين حول القضايا الاقتصادية العالقة".



وخلال الأشهر الأخيرة ، أجريت مشاورات بين ممثلين من سيؤول وطهران ، بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.



وتم تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية وهي عوائد بيع مكثفات غازية إلى كوريا الجنوبية في اثنين من بنوكها بموجب الحظر الأميركي.