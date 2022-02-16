الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 09:57

سيئول وطهران تتباحثان بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

سيئول وطهران تتباحثان بشأن الأصول الإيرانية المجمدة
وأفادت مصادر كورية رسمية أنه "مع دخول المحادثات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مراحلها النهائية ، توجّه مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى كوريا الجنوبية للاجتماع بمسؤولين كوريين جنوبيين حول القضايا الاقتصادية العالقة".

وخلال الأشهر الأخيرة ، أجريت مشاورات بين ممثلين من سيؤول وطهران ، بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وتم تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية وهي عوائد بيع مكثفات غازية إلى كوريا الجنوبية في اثنين من بنوكها بموجب الحظر الأميركي.
مصدر : وكالات
رقم : 979248
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
16 شباط 2022
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
16 شباط 2022
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم
16 شباط 2022
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
في ذكرى وليد الكعبة.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب
15 شباط 2022
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
الشيخ عيسى قاسم : البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة
15 شباط 2022
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
قائد عسكري ايراني: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان
15 شباط 2022
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
"الشيخ جراح" في دائرة الاستهداف الإسرائيليّة.. ما تداعيات ذلك؟
15 شباط 2022
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟
15 شباط 2022
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
التاريخ المضطرب لحزب المؤتمر الشعبي اليمني.. من مواجهة الثورة إلى التحالف مع أنصار الله
15 شباط 2022
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
بعد انكشاف مخططات العدوان.. الانشقاقات تتوالى أمام عفو صنعاء
15 شباط 2022
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
14 شباط 2022
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة
14 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" كيان فصل عنصريّ.. دعم برلمانيّ أردنيّ هل يصبح عربيّاً؟
الدور الأمريكي الخبيث في الحرب اليمنية.. الرسائل والنتائج
ضرورة صحوة العالم الإسلامي.. ماذا يريد الصهاينة من البحرين؟
ما هي طبيعة التعاون الأمني الذي تحدث عنه البرهان مع الكيان الصهيوني؟