عبد اللهيان: إيران تريد رفع جميع العقوبات التي فرضها ترامب

وأضاف "بأن على الكونغرس الأمريكي احترام التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي والعودة إليها عبر إصدار "بيان سياسي".



وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه في الوقت الذي وصلت فيه محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات أحادية الجانب ضد إيران إلى منعطف حاسم، اقترحت إيران أن يصدر الكونجرس الأمريكي "بيانًا سياسيًا" بشأن التزامها باتفاق نووي مع طهران.



وشدد عبد اللهيان أن واشنطن فشلت في الاستجابة لطلب إيران لضمان عدم انسحاب أي من الطرفين من الاتفاق النووي، وأن الولايات المتحدة انسحبت مرة واحدة خلال رئاسة دونالد ترامب.



وكرر عبد اللهيان في مقابلته أن طهران تريد رفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد ترامب.



وأوضح "بشكل أساسي، لا يمكن للرأي العام في إيران قبول توقيع رئيس دولة كضمان، ناهيك عن الولايات المتحدة التي غادرت الاتفاق".



وبحسب التقرير، فقد أبلغ عبد اللهيان كبار المفاوضين الإيرانيين أن يعرضوا على الأطراف الغربية أن "على الأقل نوابهم أو رؤساء برلماناتهم، بما في ذلك الكونجرس الأمريكي، اصدار بيان سياسي، يفيون بالتزاماتهم تجاه ذلك".