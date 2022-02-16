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الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 11:24
وزير الخارجية الايراني :

على الكونغرس الاميركي إصدار "بيان سياسي" بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي

على الكونغرس الاميركي إصدار "بيان سياسي" بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي
ورد ذلك في حوار خاص أجرته معه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، وأوردت : أنه في الوقت الذي وصلت فيه محادثات فيينا بشأن رفع الحظر الأحادي ضد إيران إلى منعطف حاسم ، اقترحت إيران أن يصدر الكونغرس الأميركي "بيانا سياسيا" بشأن التزامها بالاتفاق النووي مع طهران.

ووفقا للصحيفة ، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن واشنطن فشلت في الاستجابة لطلب إيران بمنح ضمانة تقوم على عدم انسحاب أي من الاطراف من الاتفاق النووي ، حيث انسحبت الولايات المتحدة مرة واحدة خلال عهد دونالد ترامب.

ومن ناحية أخرى ، كرر أمير عبد اللهيان، في الحوار، مطلب طهران القائم على رفع جميع اشكال الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد ترامب.

وأوضح : "لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة ، ناهيك عن أن الولايات المتحدة هي التي غادرت الاتفاق النووي".
مصدر : وكالات
رقم : 979256
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