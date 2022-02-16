ورد ذلك في حوار خاص أجرته معه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، وأوردت : أنه في الوقت الذي وصلت فيه محادثات فيينا بشأن رفع الحظر الأحادي ضد إيران إلى منعطف حاسم ، اقترحت إيران أن يصدر الكونغرس الأميركي "بيانا سياسيا" بشأن التزامها بالاتفاق النووي مع طهران.



ووفقا للصحيفة ، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن واشنطن فشلت في الاستجابة لطلب إيران بمنح ضمانة تقوم على عدم انسحاب أي من الاطراف من الاتفاق النووي ، حيث انسحبت الولايات المتحدة مرة واحدة خلال عهد دونالد ترامب.



ومن ناحية أخرى ، كرر أمير عبد اللهيان، في الحوار، مطلب طهران القائم على رفع جميع اشكال الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد ترامب.



وأوضح : "لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة ، ناهيك عن أن الولايات المتحدة هي التي غادرت الاتفاق النووي".