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الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 12:33
إصابة 3 مدنيين بقصف سعودي على صعدة
وأكد مصدر أمني يمني، إصابة 3 مواطنين إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الدحلة مديرية شدا الحدودية.
وأدان المصدر بشدة استمرار ارتكاب العدو السعودي للجرائم بحق المدنيين على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
مصدر :
وكالات
رقم :
979259
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