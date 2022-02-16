إصابة 3 مدنيين بقصف سعودي على صعدة

وأكد مصدر أمني يمني، إصابة 3 مواطنين إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الدحلة مديرية شدا الحدودية.



وأدان المصدر بشدة استمرار ارتكاب العدو السعودي للجرائم بحق المدنيين على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.