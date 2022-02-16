شمخاني: لا مفاوضات مع امريكا و اوروبا خارج نطاق الاتفاق النووي

واضاف شمخاني اليوم الاربعاء في تغريدة له على موقع تويتر ان خطة العمل المشترك الشاملة (الاتقاق النووي) باتت لايران في المجال الاقتصادي والغاء العقوبات كطلقة فارغة ولن تكون هناك اي مفاوضات مع امريكا ناكثة العهد واوربا غيرملتزمة بتعهداتها خارج اطار الاتفاق النووي.



وكان شمخاني قد اكد امس الثلاثاء ان الغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة واضاف: ان نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق.



وقد استؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية، یوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.