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الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 13:39

وفد أمني عراقي يصل الى قاعدة عين الأسد في الأنبار

وفد أمني عراقي يصل الى قاعدة عين الأسد في الأنبار
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إنَّ "وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار".

وأضافت، أنَّ "الوفد التقى القيادات الأمنية في قاطع عمليات الجزيرة"، مشيرة إلى أنَّ "الوفد يضم قائد القوات البرية ومديري الاستخبارات العسكرية، والعمليات المركزية، و الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، و عمليات قيادة قوات الحدود".

وتابعت، أنَّ "الوفد عقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات الجزيرة، إذ تمَّ الاستماع الى إيجاز عن العمليات العسكرية والوضع الأمني في هذا القاطع".
مصدر : وكالات
رقم : 979267
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