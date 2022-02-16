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الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 15:33

اللواء سلامي: الاعداء اليوم عاجزون امام اقتدار ايران

اللواء سلامي: الاعداء اليوم عاجزون امام اقتدار ايران
وفي تصريحه اليوم الاربعاء خلال مراسم افتتاح حي "الشهيد الحاج قاسم سليماني" في منطقة بشاكرد بمحافظة هرمزكان جنوب ايران قال اللواء سلامي: اننا نسعى لمعالجة مشاكل الشعب وخفض معاناته ونعتبر خدمة الشعب فخرا لنا وسنظل في الساحة حتى النهاية.

واشار في تصريحه الى ان الاجانب كانوا قبل انتصار الثورة مهيمنين على مقدرات البلاد وجعله فقيرا ومتخلفا وينهبون الثروات المادية والمعنوية للشعب الايراني واضاف: ان حكام ذلك العهد كانوا يركعون امام اميركا واذلاء لها الا انه تم طرد الاعداء بعد الثورة الاسلامية واصبحنا نحظى بنعمة الاستقلال والحرية والحكم الاسلامي وقيم الاسلام واضحينا متحكمين بمصيرنا.

واضاف: ان شهداءنا الابرار حققوا لنا الامن والعزة والاستقلال والرفعة والعظمة ونحن اليوم حيث نقف مرتدين زي الخدمة والتضحية والجندية من اجل عزة الشعب ومدينون في كل لحظات حياتنا للامام الراحل (رض) وجهاد الشهداء وقوات الجبهة الاسلامية في ظل الحكمة وبعد النظر والشجاعة لقائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي العزيز.

وقال اللواء سلامي: لقد تعلمنا بان نقف امام اعداء الله كي يعيش شعبنا في امان وراحة واستقرار واليوم فان ابناء الشعب الايراني يقفون صفوفا مرصوصة امام الاعداء في الجو والبر والبحر لسد الطريق عليهم وبفضل الباري تعالى فان اعداءنا اليوم عاجزون ومشلولون ولا قدرة لهم على التحرك امام اقتدار وقوة ايران الاسلامية.

وفي الختام اشاد القائد العام للحرس الثوري بالهمم الجهادية والثورية لكوادر القوة البحرية لحرس الثورة خاصة قائد هذه القوة والهمم العالية للخيرين المحسنين والمؤمنين.

وجاء افتتاح حي "الشهيد الحاج قاسم سليماني" خلال زيارة القائد العام للحرس الثوري الى محافظة هرمزكان وتفقد جهوزية الوحدات القتالية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية جنوب البلاد.
رقم : 979280
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