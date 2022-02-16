هل ستتم التسوية الشاملة في اليمن ؟

وأبلغ غروندبرغ في إحاطة جديدة لمجلس الأمن، أنه سيبدأ سلسلة من المشاورات الثنائية مع الأطراف والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء السياسيين والأمنيين والاقتصاديين اليمنيين، مؤكدا أن هذه المشاورات فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام.



وأضاف "أقوم بتطوير إطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات تستوعب الأطراف في سياق أجندة يمنية أوسع".



وأشار إلى أنه سيسعى من خلال هذه المشاورات إلى استكشاف أولويات اليمنيين الفورية والطويلة المدى للمسارات السياسية والإمنية، والاقتصادية، وتطلعاتهم ورؤيتهم لإنهاء الصراع، بما في ذلك إشراك النساء.



وأكد أن هذه فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام.



بالتوازي مع هذا المسار قال غروندبرغ، إنه سيواصل استكشاف خيارات خفض التصعيد، موضحا أنه انخرط مع الأطراف بشأن حلول وسط ممكنة يتفق عليها الطرفان، لكنه أكد أنه حتى الآن ظلت الدعوات إلى ضبط النفس دون إجابة.



واعتبر أن سعي الأطراف لتحقيق توازن مثالي في ساحة المعركة لا طائل من ورائه.



وقال إن الحوار والتسوية مطلوبان، "وإن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة هي أفضل طريقة للمضي قدمًا".



وكان قد حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي من "عدم وجود أي علامة علي انحسار الأزمة في اليمن".



جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، الثلاثاء، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول تطورات الأزمة اليمنية.



وقال المسؤول الأممي في كلمته خلال الجلسة "لا تزال الحرب في اليمن تهدد حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد، وفي الوقت الحالي، لا توجد أي علامة على الانحسار".



وأضاف: "في الشهر الماضي فقط تم الإبلاغ بسقوط أكثر من 650 ضحية مدنية، وهذا يعني في المتوسط قتل أو إصابة 21 مدنيا كل يوم بسبب الغارات الجوية والقصف ونيران الأسلحة الصغيرة وأعمال العنف الأخرى.. إنها أعلى حصيلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل".



أعلن رئيس الوفد الوطني اليمني في صنعاء محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، تسليم الأصدقاء الروس رؤيتنا للحل الإنساني عبر سفير موسكو لدى اليمن.



وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر أن تسليم الأصدقاء الروس رؤيتنا للحل الإنساني يأتي في إطار تخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول إلى عملية سياسية برعاية أممية.



وأشار إلى أنه سبق وأن سلّم الوفد الوطني نسخة منها للمبعوث الأممي إلى اليمن.