الحكومة المصرية: زيادة سعر الخبز حتمية

وأفاد مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، بأن «الحكومة تناقش السيناريوهات كافة المتعلقة بسعر رغيف الخبز»، ومنوها أن «آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش (الجنيه المصري يساوي 100 قرش/ الدولار 16.5 جنيه تقريبا)، ويجب أن ننظر لهذا الموضوع، ونضع السيناريوهات والاحتمالات».



وبشأن تأثيرات وتبعات القرار على الفئات الأكثر فقرا قال مدبولي: «سنرى الفئات المهمشة والتأثير عليهم، وهذا (زيادة سعر الخبز) سيحدث، لكننا نراجع السيناريوهات للاطمئنان على الفئات المهمشة، وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير».



وتابع مدبولي: «لابد أن يكون هناك تحرك طفيف بشكل منتظم، حتى لا نعود بعد 30 سنة ونجد أن (خرابا) حل على البلاد، ونتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء وندقق البيانات لأنها أهم عنصر في القرار أيا كان توقيته». وتطرق مدبولي إلى تعليقات مواطنيه بشأن زيادة أسعار الوقود، وقال إنه تابع التعليقات الساخرة والكوميدية التي ربطت توقيت إعلان زيادة أسعار الوقود بمباريات منتخب كرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن استدرك مدافعا «مصر رفعت أسعار البترول نحو 9 في المائة، في حين أنه زاد عالميا بأكثر من 50 في المائة، وهكذا الأمر في السكر والزيت». على حد إفادة المسؤول المصري.



وخلال حديثه عن مسؤوليات توفير السلع للمواطنين عرج مدبولي على قضية التعدي على الأراضي الزراعية.



وقال: «كلما حققنا اكتفاء ذاتيا، قللنا فاتورة الاستيراد، لكن يحزننا مع الجهد الهائل في استصلاح أراضي زراعية، أن نفاجأ باستمرار التعدي على الأراضي الزراعية».



وزاد متوعدا «سيكون هناك عقاب شديد للذين يتعدون على الأراضي الزراعية، لأنهم يجرمون في حق الوطن، ولن نجد ما نأكله»، وأعلن أن الحكومة «تعمل على وجه السرعة على مشروع قانون لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية».