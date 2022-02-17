مباحثات إثيوبية سودانية حول 'سد النهضة والحدود'

وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن السفير الاثيوبي لدى السودان، يبلطال إيمرو، بحث مع المسؤولين السودانيين حل القضايا الحدودية بين البلدين بروح أخوية وسلمية، بينها فتح معبر "المتمة القلابات" بإقليم أمهرة على الحدود مع ولاية القضارف السودانية، وكذلك قضية سد النهضة.



ولفت مفتي إلى زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى إثيوبيا أواخر الشهر الماضي، موضحا أن الزيارة جاءت في إطار العلاقات لحل ومناقشة القضايا الحدودية بين البلدين، وقضية سد النهضة وحل كل القضايا بشكل سلمي وتفاهم مشترك، وفق تعبيره.



وعدت زيارة حمدوك الأولى من نوعها لمسؤول سوداني رفيع منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات الحدودية في منطقة الفشقة المتنازع عليها بينهما.



يذكر أن المفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته إثيوبيا بالفعل في يوليو/تموز الماضي .



وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.



وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".



وأشار مفتي إلى علاقات بلاده مع جنوب السودان، قائلا إن وفدا رفيع المستوى بقيادة رئيس البرلمان الإثيوبي تاجسي تشافو، زار جوبا لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المشاكل العابرة للحدود، في إشارة منه لظاهرة خطف الأطفال والنهب من قبل بعض القبائل المشتركة في الحدود بإقليم جامبيلا الإثيوبي على الحدود مع جنوب السودان.



وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة إقليم جامبيلا غربي إثيوبيا، مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جراء هجوم مسلح نفذته مجموعة المورلي التي "تسللت عبر الحدود مع دولة جنوب السودان".