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الخميس 17 شباط 2022 ساعة 16:50

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد في ’فجر التحدي’

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد في ’فجر التحدي’
وأفادت مصادر مقدسية أنَّ عشرات المستوطنين وما يسمى بـ "طلاب المعاهد التوراتية" اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية، والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020، وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

ويتحضر آلاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة "الفجر العظيم" يوم غد الجمعة في المسجد الأقصى ومساجد نابلس والخليل، نصرة لأهلنا الصامدين في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح بالقدس.

واستنفرت الحراكات الشبابية الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل لأوسع مشاركة في الفجر العظيم، والتي حملت عنوان "فجر التحدي".
مصدر : وكالات
رقم : 979475
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