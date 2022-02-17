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الخميس 17 شباط 2022 ساعة 19:51

أبرز التطرات على الساحة اليمنية 17-2-2022

أبرز التطرات على الساحة اليمنية 17-2-2022
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أبدى أمام مجلس الأمن في إحاطة له حول الأوضاع الراهنة ؛ تخوفه من استمرار تصاعد الصراع في اليمن.

واعتبر المبعوث الأممي ان التصعيد العسكري المستمر للنِّزاع في اليمن ، والتطورات الاخيرة تثير القلق والخوف على ما يحصل في البلاد.وأضاف في إحاطته أن اليمن وخلال الشهر المنصرم شهد تضاعفًا في أعداد الجبهات واصفا عدد الضحايا من المدنيين بالقياسية والمروعة، واكد ان الغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي على مرفق الاحتجاز في صعدة تسببت بسقوط ما يزيد عن ثلاثمئة من المحتجزين ما بين قتيل وجريح.

وأدان هجمات التحالف الذي تقوده السعودية ضد المراكز والمناطق المدنية والمنشآت التي تحوي مدنيين، داعيا جميع الأطراف بما فيها الرياض إلى التراجع عن الصراع وإيقاف الهجمات والتصعيد احتراما لحقوق الإنسان.

يذكر أن السلطات السعودية قد تورطت بجملة من الانتهاكات المستمرة منذ بدء حرب اليمن، ولاتزال الإدانات الدولية تتوالى على الرياض بسبب تجاهلها لما تقوم به وتبعات الحرب التي تدفع لتأجيجها.

وفي وقت سابق انتقدت مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن جيليان موييس بشدة الصمت والاهمال العالمي الذي اصبح لايطاق خصوصا العنف الذي يستخدم بحق الاطفال في اليمن مشيرة الى ان معاناة الاطفال تضاعفت بشكل كبير امام الصمت الدولي مما فاقم حجم العنف خلال الشهر الماضي مما ادى الى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى بين المدنيين فضلا عن الحاق اضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت صحية والمدارس ومراكز الاتصالات والسجون.

وكشفت منظمة إنقاذ الطفولة ومقرها في لندن في تقرير لها عن مقتل مئتين وخمسين شخصا بينهم خمسة عشر طفلا واصابة ثلاثمئة واربعة وثمانين بينهم ثلاثون طفلا خلال الشهر الماضي

التقرير اكد ان عدد الشهداء والجرحى ارتفع بشكل كبير عقب تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء تفويض فريق الخبراء الذي يحقق في جرائم الحرب باليمن.

ويذكر أنه كان قد أصيب طفليين شقيقين جراء انفجار قنبلة عنقودية في محافظة صعدة اليمنية، ياتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة انفجار لغم من مخلفات اسلحة قوى التحالف في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وبحسب ما نقلت "وكالة الصحافة اليمنية" فان اصيب طفلين شقيقين نتيجة إنفجار قنبلة من مخلفات أسلحة التحالف المحرمة في منطقة آل ذرية بمديرية سحار، بعد أقل من 24 ساعة ، من مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة انفجار لغم من مخلفات اسلحة قوى التحالف في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وكان قد قتل واصيب خمسة مدنيين بينهم أطفال مطلع الاسبوع الجاري بمحافظتي الحديدة وصعدة جراء انفجار قنابل من مخلفات اسلحة التحالف.

وسجل البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام مقتل واصابة أكثر من 3841 مدنيا معظمهم من النساء والاطفال بمخلفات القنابل العنقودية التي اسقطها طيران التحالف على مختلف المناطق اليمنية طيلة الفترة الماضية.

هذا و لا يزال كابوس القنابل المحرمة يخيم على أبناء اليمن المليئة بقنابل التحالف المحرمة التي تختار ضحاياها بين فترة وأخرى وغالباً ما يكونوا من الأطفال او النساء.

تواصل مخلفات قنابل اسلحة التحالف العنقودية المحرمة دولياً خطف اروح المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية تحت إمضاءات امريكية بريطانية اسرائيلية على مدى سبعة أعوام.
رقم : 979503
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